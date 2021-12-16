Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в преддверии референдума по новой конституции силовики и госслужащие должны повысить активность, чтобы в стране не раскачали ситуацию.
«Ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам, они задействованы на всю катушку. Мы не дотягиваем в госструктурах. Госслужащие должны встрепенуться. Мы должны работать с населением», — сказал президент, представляя в Витебской области ее нового руководителя, сообщает в среду издание «СБ. Беларусь сегодня».
Лукашенко отметил, что не может назвать «ситуацию критической». «Это не ситуация прошлого года (периода выборов главы государства — прим. ТАСС)», — сказал Лукашенко. Вместе с тем глава государства отметил, что на Западе в открытую говорят о том, что Белоруссия должна стать такой же «демократической» страной, как Украина. По его словам, это означает, что белорусы должна стать врагами России, разорвать с ней экономические связи, что натовские войска будут продвинуты к Смоленску.
На фоне протестов в Беларуси, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Ранее сообщалось, что проект конституции вынесут на общественное обсуждение в декабре. После публичного обсуждения проект новой конституции будет вынесен на референдум, который планируется в конце февраля 2022 года.
“Лукашенко заявил о необходимости «работать с населением» перед референдумом”
Белорусы, не допускайте ошибок, не дайте развалить своё государство, как делает наше правительство. За красивой вывеской ЕС стоит безработица, закрытие заводов и зависимость от США и ЕС и никакой свободы.