Лукашенко заявил о необходимости «работать с населением» перед референдумом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в преддверии референдума по новой конституции силовики и госслужащие должны повысить активность, чтобы в стране не раскачали ситуацию.

«Ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам, они задействованы на всю катушку. Мы не дотягиваем в госструктурах. Госслужащие должны встрепенуться. Мы должны работать с населением», — сказал президент, представляя в Витебской области ее нового руководителя, сообщает в среду издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко отметил, что не может назвать «ситуацию критической». «Это не ситуация прошлого года (периода выборов главы государства — прим. ТАСС)», — сказал Лукашенко. Вместе с тем глава государства отметил, что на Западе в открытую говорят о том, что Белоруссия должна стать такой же «демократической» страной, как Украина. По его словам, это означает, что белорусы должна стать врагами России, разорвать с ней экономические связи, что натовские войска будут продвинуты к Смоленску.