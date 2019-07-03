Лукишкская тюрьма официально закрылась (фото)

Сегодня официально закрыта Лукишкская тюрьма-следственный изолятор, которая располагалась в центре литовской столицы.
Тюремный комплекс Лукишкес состоял из шести зданий, расположенных в центре Вильнюса, и в него входили тюремные помещения, больница, промышленные и административные здания, а также православная церковь св. Николая Чудотворца на Лукишках, которая с 2002 года включена в Реестр культурных ценностей.
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