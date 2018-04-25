Лукишкской площади – репрезентативный статус

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

После того как на центральной площади литовской столицы летом был оборудован искусственный пляж, разгорелись политические споры. Литовский союз крестьян и “зеленых» обвинил мэра Вильнюса Р.Шимашюса в осквернении площади.

В ответ на эти обвинения мэр столицы заявил, что главные литовские партии являются «идеологическими импотентами», они уклоняются от решения настоящих проблем республики, вместо этого их забота – как не позволить людям радоваться и гордиться победой Литвы и ее свободой.

Правящие, консерваторы и некоторые историки заявляли, что это неподходящее место для пляжа, поскольку с площадью связан ряд трагических событий. 1 августа вступил в силу закон о Лукишкской площади, в котором утвержден ее мемориальный статус и принципы ее использования. В принятом законе сказано, что Лукишкская площадь — это основная репрезентативная площадь Литовского государства. По закону на ней должен появиться мемориал, связанный с борьбой за свободу, кроме того, там должны проходить мероприятия, которые не унизят память казненных здесь участников восстания 1863–1864 гг. В законе сказано, что основными акцентами на этой площади должны стать скульптура Витиса и мемориал жертвам борьбы за свободу Литвы.

Лидер Литовского союза крестьян и “зеленых” Рамунас Карбаускис сказал, что площадь планируют передать Литовскому центру геноцида жителей и сопротивления и никаких пляжей на ней больше не будет.

В свою очередь Р. Шимашюс назвал Р. Карбаускиса «наследником колхоза Найсяй», который хочет решать, что будет в столице, а что нет. Об этом он написал на странице в Facebook.

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис подчеркнул, что совсем неважно, кто будет управлять Лукишкской площадью — Литовский центр геноцида жителей и сопротивления или Вильнюсский муниципалитет. По словам премьера, главное сейчас — гарантировать репрезентативную функцию площади. «Надо найти компромисс, но репрезентативное назначение площади надо утвердить и установить символ государства. Нельзя позволять дальше насмехаться над этой площадью, как это было минувшим летом», – сказал на днях С. Сквярнялис.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt