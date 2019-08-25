TOP,Экономика

Luminor откажется от карточек с кодами

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С 10 сентября клиенты Luminor смогут подключиться к интернет-банкингу и утвердить платежи с помощью бесплатного приложения Smart-ID, мобильной подписи, электронной подписи или генератора кодов. Карточки с кодами с этой даты будут недействительны, и клиенты не смогут совершать с ними какие-либо банковские операции.

Клиенты, которые не позаботятся о других методах подключения, после 10 сентября не смогут пользоваться услугами своего интернет-банкинга. Около 30 % клиентов Luminor в Литве все еще используют карточки с кодами.

Информация литовских СМИ      

Последние новости

default image
Сколько стоит подготовка к школе?

Подробнее...
default image
Если школьник заболел…

Подробнее...
default image
Пограничники напоминают

Подробнее...
default image
2 ноября объявлен выходным днем

Подробнее...
default image
Luminor откажется от карточек с кодами

Подробнее...
default image
В Беларусь – без визы

Подробнее...
default image
Городу Зарасай – 513 лет

Подробнее...
default image
Велосреда

Подробнее...
default image
Реновация в Висагинасе: дело сдвинулось с мертвой точки

Подробнее...
default image
Из Казани с любовью

Подробнее...
default image
Электроэнергия с БелАЭС - в обход Литвы

Подробнее...
default image
Литве спортсмены нужны до тех пор, пока они завоевывают победы?

Подробнее...
default image
Балтийский путь: спустя 30 лет

Подробнее...
default image
К. Мажейка: пополнение в бюджет

Подробнее...
default image
Г. Науседа: надо начинать с налога на роскошь

Подробнее...
default image
В планах – министерский городок

Подробнее...
default image
Немецкий вояж

Подробнее...
default image
Через продукты питания - инфекционные заболевания

Подробнее...
default image
Прогноз: рекордный рост цен

Подробнее...
default image
Июль – рекордный месяц иммиграции

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600