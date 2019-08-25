Luminor откажется от карточек с кодами

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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С 10 сентября клиенты Luminor смогут подключиться к интернет-банкингу и утвердить платежи с помощью бесплатного приложения Smart-ID, мобильной подписи, электронной подписи или генератора кодов. Карточки с кодами с этой даты будут недействительны, и клиенты не смогут совершать с ними какие-либо банковские операции.

Клиенты, которые не позаботятся о других методах подключения, после 10 сентября не смогут пользоваться услугами своего интернет-банкинга. Около 30 % клиентов Luminor в Литве все еще используют карточки с кодами.

Информация литовских СМИ

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