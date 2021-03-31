Лувр оцифровал всю свою коллекцию и выложил в открытый доступ

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Знаменитый музей Лувр оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию — 482 тысячи произведений искусства. Онлайн-архив будет постоянно обновляться и расти. Об этом пишет CNN.

“Сегодня Лувр смахнул пыль со своих сокровищ, даже самых малоизвестных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли эти предметы искусства в музее, взяты во временное пользование или находятся на хранении. Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей на посещение Лувра и личное знакомство с коллекциями”, — заявил президент музея Жан-Люк Мартинес.