Любаевас: часть нелегалов после задержания будут интегрировать в Литве

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Часть нелегальных мигрантов, прибывших в Литву через Беларусь, по окончании срока задержания будет интегрирована в Литве, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

По его словам, в настоящее время, согласно Закону о правовом статусе иностранцев, нелегальные мигранты, находящиеся здесь почти год, еще на полгода смогут разместиться в центрах для беженцев, при ограничении их свободы передвижения.

«Если не будет поправок к законам, то будут приниматься решения либо об их дальнейшем содержании под стражей по решению суда, либо просто будут приниматься другие решения об их натурализации и интеграции в литовское общество», — заявил журналистам в четверг командующий СОГГЛ в Сейме.

Любаевас заверил, что службы продолжают планировать операции по возвращению мигрантов в страны происхождения — за три месяца этого года, по его словам, Литву уже покинули около 600 мигрантов.

«Эта работа продолжается. Немного сокращается количество желающих вернуться добровольно, но запланированы и принудительные возвращения, и наверняка часть из числа нелегальных мигрантов, которым было отказано в убежище, будет возвращена или вернется в страну своего происхождения», – он сказал.

В настоящее время в Литве проживает до 3 тысяч нелегальных мигрантов: 1620 нелегальных мигрантов находятся в центрах СОГГЛ и еще 1300 — в центрах для беженцев, находящихся в ведении Министерства социальной защиты и труда.

С начала миграционного кризиса, в котором Запад обвиняет Минск, в Литву не впущено около 9,4 тыс. мигрантов, более 1,3 тыс. — только в этом году.

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