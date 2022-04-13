Любаевас: РФ может создать миграционный кризис на востоке ЕС

Командующий пограничной службой Литвы Рустамас Любаевас предупредил, что в отместку за санкции в связи со вторжением в Украину Россия может создать наплыв нелегальных мигрантов в странах Евросоюза, находящихся на востоке.
В аналогичных действиях Запад обвинил белорусский режим в прошлом году, когда через границу этой страны в ЕС хлынули тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, назвав это гибридной атакой.
«Вполне вероятно, что Российская Федерация также могла бы ввести гибридные меры против ЕС в контексте или на фоне таких невиданных санкций. Не только против Литвы — я сейчас говорю о всей нашей восточной внешней границе ЕС от Норвегии до Словакии или Польши», — заявил в среду журналистам в Сейме глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
«Это один из вариантов, когда Россия может предпринять действия, подобные прошлогодним шагам белорусского режима, чтобы повлиять на принципиальную позицию ЕС и стран ЕС», — добавил он.
Из-за резкого увеличения числа мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу из Беларуси, в прошлом году в Литву прибыло более 4000 тыс. нелегалов.
С августа прошлого года, когда мигрантов разрешили разворачивать обратно на границе, в Литву не пустили почти 10 тысяч человек.
Соседние Польша и Латвия также столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов.
Литовские пограничники уже заявили, что в последнее время наблюдают тенденцию, что мигранты, пытающиеся въехать в страну, прибывают в Беларусь уже не из родных стран или Турции, а из России.
«Таких попыток у нас пока немного, но мы фиксируем их все больше и больше», — сказал Любаевас.
«Это может быть началом такой тенденции», — добавил он.
Глава пограничной службы сказал, что не хочет прогнозировать будущие потоки нелегальных мигрантов, но отметил, что «общая ситуация не очень оптимистична».
«Поскольку будут приниматься все новые и новые меры против Российской Федерации и против Беларуси, в любой момент оба режима могут воспользоваться и попытаться снова атаковать (…), используя нелегальную миграцию как оружие», — сказал Любаевас.
За минувшие сутки литовские пограничники не впустили пятерых мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу с Беларусью. Количество мигрантов, пытающихся пересечь границу, в последние дни сокращается, но весной, по сравнению с зимой, оно все же выше.
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