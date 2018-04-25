«Любовь без размера» – комедия для любителей хорошего юмора

30 октября в кино стартует новая комедия «Любовь без размера». Тандем таких замечательных актеров, как Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин и Иван Колесников, представит фильм, наполненный искрометным юмором и комичными ситуациями.

Для того чтобы в мире шоу-бизнеса чувствовать себя как рыба в воде, одного лишь голоса недостаточно. Чтобы блистать на сцене, надо обладать красивой фигурой, неординарной внешностью, пластичностью и харизмой. Мария (акт. Светлана Ходченкова) в шоу-бизнесе не новичок. Она талантливая бэк-вокалистка, выступающая с группой в популярнейших клубах страны. Потрясающие костюмы, красивые ноги, замечательный голос, талант – она обладает всем, что нужно для того, чтобы радовать зрителей. Однако для идеальной внешности ей не хватает лишь одного – большой груди. Никакой пуш-ап тут не поможет – для сцены нужен только 2D , а лучше 3D размер.

Проклятый недостаток обходится Марии слишком дорого – она вынуждена оставить любимую работу, мечты о карьере разбиваются вдребезги. Единственная возможность вернуться на сцену – увеличение груди. И все бы ничего, но… цена возврата на сцену – 500 тысяч! Мария вспоминает о своих должниках, одним из которых является старый добрый друг продюсер Саша (акт. Максим Лагашкин). Он уже давно растратил деньги Марии направо и налево, однако шанс вернуть их все же есть: на далеком курорте у Сашиной тети есть ресторанный бизнес. Путешествие к далекому Эльбрусу становится настоящим приключением, наполненным веселыми недоразумениями и курьезными ситуациями! Неожиданная встреча Марии с ее прежней любовью – врачом Алексеем (акт. Иван Колесников) смешала девушке не только все карты, но и разум! Остаться здесь, на курорте? Забыть о карьере, сцене, музыке, своей цели и долгах? Что же выбрать? Возможно ли понять, что этим женщинам надо?

Комедия для ценителей настоящего юмора — «Любовь без размера» в кинотеатрах уже с 30 октября!

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