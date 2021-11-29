Любовная драма «Бегунья» признана лучшим фильмом Таллинского кинофестиваля

Кадр из фильма «Бегунья»/ lkc.lt

Фильм литовского режиссера Андрюса Блажявичюса «Бегунья» (Begike) в субботу был избран лучшим фильмом Балтийских стран на Таллинском кинофестивале «Черные ночи», сообщили представители фильма.

В конкурсной программе Балтийских стран соперничали в этом году 13 фильмов, шесть из них – работы литовцев.

В октябре этот фильм получил основной приз Международного Рижского кинофестиваля.

Это напоминающая триллер любовная драма. Основная героиня Мария просыпается в доме и не находит своего молодого человека Витаса и она бежит его искать, эта ситуация случается с ней не в первый раз. Она следует обрывочным подсказкам о том, где может быть Витас. Основную роль в этом фильме сыграла Жигманте Элена Якштайте.