Виленский Вестник

Любви все возрасты покорны

Фото vilnius.lt/Кястутиса Мачунаса

За первые девять месяцев этого года в Вильнюсе брак заключили уже более 4 тыс. пар, до конца года эта цифра вырастет до 5 тыс. Почти 2 тыс. пар заключили брак в отделении загса, около 700 пар – в костелах, а свадьбу за границей выбрали 1,4 тыс. пар, сообщает отдел гражданской метрикации Вильнюсского загса.

Для свадебной церемонии молодые выбирают популярные места – вильнюсскую Ратушу, Ботанический сад, Вяркяйский дворец, Бернардинский сад. Появляются и новые места свадебных церемоний, например, на горе Трех крестов, на горе Таурас.

Все больше пар выбирают для церемонии рабочий день, в будние дни брак заключают по 10-15 пар, в пятницу и выходные – около 40-60 пар. Также пары часто выбирают особенные комбинации чисел. Уже скоро, 2019 09 19 будет зарегистрировано 12 браков. Другие пары уже подали заявления на 2020 08 08, 2020 02 20, 2020 02 22. В такие дни женятся намного чаще, чем в обычные даты.

В этом году уже зарегистрировано 310 браков жителей Вильнюса с иностранными гражданами. Как и в прошлом году, жительницы Вильнюса чаще всего выходили замуж за граждан США, Соединенного Королевства, Германии, Италии, Индии, Пакистана или Нигерии. Мужчины-жители Вильнюса чаще женились на украинках, русских и белорусках.

«Любви все возрасты покорны» – эту фразу лишь подтвердил жених, в этом году давший клятву вечной любви в Вильнюсе в 88 лет.

По словам работников загса, по-прежнему популярны традиционные акценты свадьбы: белая фата невесты, марш Мендельсона. Но более популярными становятся красные, синие оттенки в нарядах. В последнее время молодые приносят на церемонию уже записанное музыкальное сопровождение или приглашают музыкантов. Кроме обычных участников брачной церемонии – родителей, свидетелей, близких и друзей — на свадебной церемонии можно увидеть и домашних четвероногих питомцев. Бывает, что на церемонии появляются и птицы в клетках.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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