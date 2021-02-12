Люди готовы к возобновлению работы

Директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене сказала, что торговцы согласны постепенно возвращаться к деятельности – прежде всего могли бы начать работать магазины, у которых есть отдельный вход с улицы и которые могут ограничить торговую площадь до 2 тыс. кв. метров.

Кроме того, по ее словам, требование площади, приходящейся на одного покупателя, может быть увеличено вдвое, чем применяемое сейчас в торговле продуктовыми товарами – 30 кв. метров.