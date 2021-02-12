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Люди готовы к возобновлению работы

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Директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене сказала, что торговцы согласны постепенно возвращаться к деятельности – прежде всего могли бы начать работать магазины, у которых есть отдельный вход с улицы и которые могут ограничить торговую площадь до 2 тыс. кв. метров.  

Кроме того, по ее словам, требование площади, приходящейся на одного покупателя, может быть увеличено вдвое, чем применяемое сейчас в торговле продуктовыми товарами – 30 кв. метров.

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«Мы бы согласились и с 50 кв. метрами. Действительно, можно начать с большими требованиями безопасности», – заявила Р. Вайнене BNS после встречи с президентом Гитанасом Науседой. 

«Нет оснований считать, что в магазинах, где даже требование к площади предлагаем более высокое и в которые люди заходят реже, появится больший риск заражения, чем в действующих сейчас торговых предприятиях», – добавила она.

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На встрече речь также шла о том, согласится ли бизнес с тем, чтобы карантинные правила смягчались по самоуправлениям, в которых уровень заболевания ниже, однако Р. Вайнене заявила, что бизнесу такой путь не кажется разумным. 

Участвовавшая во встрече с президентом президент Ассоциации парикмахеров и специалистов индустрии красоты Йоланта Мачюлене сообщила BNS, что Г. Науседа обещал, что вопрос все еще закрытых сфер бизнеса будет решаться.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                      

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