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Ученые из Аделаидского университета доказали, что люди продолжают эволюционировать. Об этом сообщает в журнале Journal of Anatomy.

Специалисты провели исследование, доказывающее, что человеческое тело продолжает претерпевать изменения.

Так, у человеческого эмбриона в предплечье находится средняя артерия. У большинства людей она исчезает спустя восемь недель после рождения, «передавая эстафету» двум новым.

Иногда эта артерия остается у человека на всю жизнь. Если в 1880-х годах она встречалась примерно у 10% взрослого населения, то сейчас она есть у 35% людей.

Специалисты отмечают, что это может быть продиктовано мутацией генов, изменением состояния здоровья матерей, или несколькими причинами одновременно.

По мнению специалистов, это доказывает тот факт, что человек продолжает эволюционировать. По прогнозам, средней артерии будет существовать у подавляющего большинства людей к 2100 году.