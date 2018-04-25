Людмила Никольская: эпоха в жизни русской общины

Фото из личного архива Л. Никольской.

Людмила Калиновна Никольская – это имя знакомо многим членам русской общины Литвы. Ее помнят преподаватели и студенты Вильнюсского университета и педагогического института, члены сборной Литовской ССР по спортивной гимнастике и, конечно, воспитанницы хореографического коллектива «Лепсняле».

Людмила Никольская – это целая эпоха в жизни русской общины, ведь еще на заре независимости Литвы она стояла у истоков ее создания.

Так случилось, что я более 20 лет знакома с Людмилой Калиновной и ее семьей. Надо сказать, что Людмила Калиновна – человек уникальный. Она уникальна не только своей судьбой, своим жизненным путем, но еще она очень интересный собеседник. Ее рассказы о своей жизни – это живая история поколения, на долю которого выпали и тяготы военного времени, и послевоенная разруха, и романтика шестидесятых, и перестроечные восьмидесятые, и становление Литовского государства…

Она родилась 31 июля 1925 года в Иркутске. Ее отец Калина Харитонович Шевченко закончил Санкт-Петербургскую консерваторию – диплом об окончании подписан ректором Александром Константиновичем Глазуновым, играл в оркестре Мариинского театра. Судьба не жаловала его: пострадал от царского режима, был заточен в Петропавловскую крепость, а потом сослан в Иркутск, где воссоединился со своей семьей. Его жена Мария Яковлевна, которая в годы Первой мировой войны была сестрой милосердия, отправилась за мужем в Иркутск, в свой родной город, из которого она в свое время уехала в Санкт-Петербург. Вот такие порой зигзаги вычерчивает судьба. После гражданской войны они остались в Иркутске. Мама Людмилы Калиновны стала работать на швейной фабрике, где прошла путь от простой работницы до начальника цеха. Отец создал в Иркутске духовой оркестр и руководил им. В 1937 году он стал жертвой сталинских репрессий, его расстреляли как врага народа. Калина Харитонович был реабилитирован после смерти Сталина.

Людмила Калиновна училась в Иркутском музыкальном училище по классу фортепиано. Когда началась война, она со старшей сестрой Тамарой закончила курсы медсестер, но на фронт Людмилу не взяли, в 1941-м ей исполнилось только 16 лет. Она продолжала учебу в музыкальном училище и работала на аэродроме, однако совмещать учебу и работу становилось все труднее, поэтому ей пришлось на некоторое время оставить учебу. Чуть позже она все равно смогла закончить училище и устроиться на работу по специальности в местный Дом культуры. В 1944 году она познакомилась со своим будущим мужем Виктором Александровичем Никольским, который ушел на фронт со студенческой скамьи. Он получил 13 боевых ранений, был комиссован и отправлен на лечение в Иркутск. Его мама Капитолина Георгиевна пережила ленинградскую блокаду. Победу Людмила Калиновна вместе с мужем встретила в Иркутске, но уже летом 1945 года они смогли выехать в Ленинград, где в декабре 1945 года родился их старший сын Александр. Через 13 лет, в 1958 году, в семье Никольских вновь произошло пополнение – родилась дочь Светлана.

После войны маму Людмилы Калиновны направили в Вильнюс на восстановление швейной фабрики «Лялия», и она перевезла с собой свою семью. Творческий путь Людмилы Калиновны начинался с работы аккомпаниатором в Вильнюсском университете, потом в педагогическом институте. Долгие годы она аккомпанировала литовской сборной по спортивной гимнастике. Даже выйдя на пенсию по возрасту, она продолжала работать аккомпаниатором в хореографическом коллективе «Лепсняле», из которого вышли знаменитые литовские балерины и хореографы, такие, как Эгле Шпокайте и Анжелика Холина. Только в 78 лет Людмила Калиновна окончательно ушла на пенсию. Но не в ее характере было сидеть дома — еще в 1995 году она создала клуб детского творчества «Дария», стала одним из организаторов международного фестиваля «Балтийская муза», на протяжении многих лет принимала участие в подготовке Дней русской культуры. Она помогла открыть дорогу многим талантливым детям.

31 июля Людмиле Калиновне исполнится 95 лет. В ее жизни основные приоритеты – семья и работа с детьми. Она ярчайший пример служения семье, любимой работе и обществу. Но главное, что над всем этим господствует прекрасная музыка!

Элла КАНАЙТЕ