Людям с нарушениями слуха – мобильное приложение для вызова помощи

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В Министерстве внутренних дел в пятницу прошла презентация мобильного приложения к телефону экстренной помощи 112, с помощью которой позвать на помощь смогут и люди с нарушениями слуха.

«Люди с нарушениями слуха смогут позвонить, сообщить о проблеме, попросить о помощи», — сообщила министр внутренних дел Рита Тамашунене.

По ее словам, для качественного общения с Единым центром помощи (ЕЦП) будет создана возможность звонить по видеозвонку круглые сутки.

Она также добавила, что в стране мобильным приложением могут пользоваться более 40 тыс. человек с нарушениями слуха — они смогут позвонить видеозвонком или написать текстовое сообщение.

Кроме того, новое мобильное приложение поможет точно установить местонахождение человека.

У ранней версии приложения GPIS 112 не было видео.