М. Бартушка: из-за санкций Lietuvos gelezinkeliai лишатся 19 млн евро доходов в год

«По предварительным подсчетам, если мы лишимся этих грузов, то в случае с удобрениями мы не дополучим около 14 млн евро доходов в год, а в контексте нефтепродуктов — около 4-5 млн евро доходов в год», – заявил М. Бартушка.

По его словам, если компании самой не удастся компенсировать потери, от государства потребуется около 10 млн евро для поддержания инфраструктуры.

Он обратил внимание на то, что санкции будут применяться только в отношении новых договоров, поэтому перевозки в рамках нынешних соглашений могут продолжаться. У Lietuvos geležinkeliai есть долгосрочный договор с «Беларуськалием» до конца 2023 года. Все же, по его словам, перевозки могут нарушиться и раньше.

«Это означает, что действительно эти продукты смогут следовать до конца 2023 года, поскольку санкции касаются не только в отношении литовских, но и всех компаний Евросоюза. Если у кого-то договор о логистической цепочке короче по срокам, то естественно, что прекратятся, нельзя будет продлевать договора, и тогда появится эффект», – сказал М. Бартушка.

Он также сказал, что пока подробно не обсуждал ситуацию с «Берауськалием», состоялся лишь обмен информацией о том, что пока грузы можно везти.

В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевезла около 11 млн тонн удобрений «Беларуськалия».

По словам М. Бартуши, когда санкции затронут грузы, белорусской компании придется искать альтернативы.

«Могут быть различные сценарии, публично обсуждается, что Россия стремится перенять потоки белорусских удобрений, даже предлагает свои мощности в российских портах, а временно российские удобрения может направить через терминалы в Латвии. Случится ли это, посмотрим, это один из сценариев», – сказал глава компании.

«Если ограничения вступят в силу в полном объеме на часть грузов, то «Беларуськалий» в любом случае будет вынужден искать альтернативы перевозок не через порты Европы, одна из возможностей – украинская альтернатива», – сказал он.

