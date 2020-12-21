М. Дубниковас: ситуация в Великобритании вызывает тревогу

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Страны всего мира отменяют пассажирские рейсы из Великобритании, а Франция на двое суток отменила все поездки из этой страны, включая и грузовые перевозки, однако на бизнес Литвы это не окажет сильного влияния, заявил вице-президент Конфедерации бизнеса (КБ) Литвы.

Однако Марюс Дубниковас признает, что ситуация в Великобритании вызывает тревогу, поэтому многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты в ближайшие двое суток.

«В настоящее время это не окажет сильного влияния, так как период в 48 часов является критическим. Останавливаемся, проверяем, что происходит на самом деле, и тогда уже будем смотреть, что будет дальше. Поэтому пока это не должно оказывать влияния, но, конечно, ситуация очень тревожит», — сказал BNS М. Дубниковас.

Он заявил, что весьма вероятно, что в течение 48 часов будет принято общее решение Евросоюза (ЕС) по Великобритании.

«Если это решение будет связано с дальнейшим закрытием границ, будет ясно, что ситуация очень серьезная», — отметил М. Дубниковас.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в воскресенье заявил, что правительство объявило строгий карантин в юго-восточной Англии, так как ситуация с новым типом COVID-19 «вышла из-под контроля».

Литва с 4 часов утра до конца года запретила решением правительства прибывать пассажирским самолетам из Великобритании. Грузовые рейсы не отменены.