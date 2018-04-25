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TOP,Новости,Экономика

М. Дубниковас: в управлении госкомпаниями возвращаемся в темные времена

Фото BFL/Томас Лукшис

Намерения властей совершить делистинг акций компаний Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis gamyba, находящихся в управлении госэнергохолдинга Ignitis grupe (бывшая Lietuvos energija) на Вильнюсской бирже Nasdaq направляют еще один сигнал о том, что в Литве отказываются от западных принципов управления государственными компаниями, заявил финансовый аналитик Марюс Дубниковас.

«В Литве контролируемые государством компании постепенно становятся образованиями, управляемые согласно не западными принципам. Мы уже видели, как без объяснений было отозвано правление Lietuvos pastas, а делистинг акций ESO и Ignitis gamyba является еще одним шагом в этом направлении (…) Это очень негативное решение, ведущее назад в темные времена, когда государственные ведомствам не знали, что такое биржа», – сказал BNS председатель Комиссии по налогом Литовской конфедерации бизнеса М. Дубниковас. 

Он утверждает, что правящие такими решениями, скорее всего, стремятся сохранить как можно большее влияние в управлении компаниями, контролируемыми государством, однако Западный мир так не поступает. 

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«Как в Европейском Союзе, так и особенно в США все такие компании котируются на биржах. Это считается ценностью, как право общественности влиять на их деятельность. Мы больше смотрим на Восток, где государство стремится полностью контролировать компании, хотя, например, в той же России, энергетические компании успешно котируются», – утверждает М. Дубниковас.

Он скептически оценил завершения представителей Ignitis grupe о том, что делистинг дочерних предприятий не снизит транспарентность, поскольку его будет обеспечивать Ignitis grupe, которая листингует эмиссии зеленых облигаций на Вильнюсской и Люксембурсгской фондовых биржах. 

«Это попытка выкрутиться из ситуации, просто нужно было что-то сказать инвесторам и обществу. Я сомневаюсь в том, что делистинг является решением Ignitis grupe, скорее всего его принял акционер — Министерство финансов. Я считаю, что сама Ignitis grupe понимает, что это плохое решение», – сказал М. Дубниковас.

В понедельник вечером было заявлено, что литовский энергетический холдинг Ignitis grupe (бывшая Lietuvos energija) планирует инициировать добровольные тендерные предложения в отношении акций компаний Ignitis gamyba и Energijos skirstymo operatorius, после которых осуществит и обязательный выкуп акций. 

Четвертого декабря созываются собрания акционеров, которые будут лишь формальными, поскольку в данный момент Ignitis grupe владеет 96,82% акций Ignitis gamyba и 94,98% акций Energijos skirstymo operatorius.

Акции ESO и Ignitis gamyba котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи. Во вторник по просьбе компаний была остановлена торговля этими акциями.

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