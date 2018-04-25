М. Дубниковас: в управлении госкомпаниями возвращаемся в темные времена

«Как в Европейском Союзе, так и особенно в США все такие компании котируются на биржах. Это считается ценностью, как право общественности влиять на их деятельность. Мы больше смотрим на Восток, где государство стремится полностью контролировать компании, хотя, например, в той же России, энергетические компании успешно котируются», – утверждает М. Дубниковас.

Он скептически оценил завершения представителей Ignitis grupe о том, что делистинг дочерних предприятий не снизит транспарентность, поскольку его будет обеспечивать Ignitis grupe, которая листингует эмиссии зеленых облигаций на Вильнюсской и Люксембурсгской фондовых биржах.

«Это попытка выкрутиться из ситуации, просто нужно было что-то сказать инвесторам и обществу. Я сомневаюсь в том, что делистинг является решением Ignitis grupe, скорее всего его принял акционер — Министерство финансов. Я считаю, что сама Ignitis grupe понимает, что это плохое решение», – сказал М. Дубниковас.

В понедельник вечером было заявлено, что литовский энергетический холдинг Ignitis grupe (бывшая Lietuvos energija) планирует инициировать добровольные тендерные предложения в отношении акций компаний Ignitis gamyba и Energijos skirstymo operatorius, после которых осуществит и обязательный выкуп акций.

Четвертого декабря созываются собрания акционеров, которые будут лишь формальными, поскольку в данный момент Ignitis grupe владеет 96,82% акций Ignitis gamyba и 94,98% акций Energijos skirstymo operatorius.

Акции ESO и Ignitis gamyba котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи. Во вторник по просьбе компаний была остановлена торговля этими акциями.