М.Кветкаускас: инъекция в 43,3 млн евро в инфраструктуру культуры решит застарелые проблемы

Литовский министр культуры Миндаугас Кветкаускас говорит, что намеченная инъекция в 43,3 млн евро в инфраструктуру культуры позволит решить застарелые проблемы и пойдет на пользу деятелям искусства.

Он подчеркнул, что 25 млн евро намечается использовать на компенсации в секторе культуры.

В среду кабмин выделил дополнительно сектору культуры 60 млн евро, а с учетом средств, выделенных ранее, объем помощи составляет 68,3 млн евро и, по словам министра, является «самым большим в странах Балтии».

М. Кветкаускас отметил, что из выделенной помощи на деятельность в секторе культуры предназначается 25 млн евро, остальные деньги пойдут на реновацию театров, культурных центров, музеев и еще более 80 учреждений культуры.

С введением карантина в стране остановлена деятельность учреждений культуры, отменены концерты, выставки и другие массовые мероприятия. Карантин с некоторыми послаблениями продлен до конца мая.