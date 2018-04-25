М. Ласицкене — чемпионка мира в прыжках в высоту

Фото Wikipedia.org/Diario de Madrid

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Победу 26-летней спортсменке принесла удачная попытка на высоте 2 метра 4 сантиметра.

Второе место заняла украинка Ярослава Магучих (2,04 м), но она уступила Ласицкене по количеству попыток. Замкнула тройку американка Вашти Каннингем (2,00 м). Россиянка попыталась взять высоту 2,08 м, но три попытки к успеху не привели. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит Стефке Костадиновой из Болгарии (2,09 м) и установлен в 1987 году.

Россиянка Мария Ласицкене прокомментировала свою победу.

— Я очень устала. Счастлива и горжусь тем, что стала трехкратной чемпионкой мира, поздравляю своего тренера Геннадия Габриляна, он сам теперь трехкратный чемпион мира. Я очень им горжусь, обожаю его. Это полностью его заслуга.

— За борьбой в секторе следили?

— Только по звуку, я не смотрю попытки других девушек. По звуку было ясно, кто прыгнул, кто нет. Понимала, что каждая ошибка может привести к плохим последствиям, так что все слышала. Но под конец стала закрываться от шума, потому что гул был такой, что я не слышала своих установок, своих мыслей.

— А какие были установки?

— Настройки на то, что я должна делать во время прыжка, и понимание того, что каждая попытка — на вес золота.

— Эти настройки одинаковы на каждый прыжок, на любую высоту?

— Да, абсолютно. На все высоты от начальной, пробной, до последней.

— На соперниц настраивались?

— Неправдой будет, если скажу, что настраивалась только на свои прыжки, хотя это первое, что должен делать спортсмен — думать о себе, о своем результате и только о том, что ты совершаешь. Естественно, я знала, что каждая может и хочет. Это придавало злости и энергии, чтобы показать, что я тоже хочу стать трехкратной чемпионкой мира. Чем больше ажиотажа, тем больше я буду выкладываться и должна выкладываться, чтобы быть первой.

— Что было в голове, когда Магучих взяла 2,04?

— Это просто сказка. Я уже пошла прыгать на 2,06, потому что все должно было продолжиться. Я сама болела за Ярославу, это же просто сказка, что-то с чем-то.

— Не удивило, что она не стала продолжать борьбу?

— И удивило, и нет. Я представляю — почему, наверное, ее организм моложе моего, и уже было и так много сил затрачено. Но это не точно, да и вообще не мое дело. Я тогда шла на 2,06, чтобы продолжать борьбу.

— Вы бы на ее месте отказались?

— Неправильно говорить за другого человека, но скажу, что основной идеей нашей подготовки является девиз «Прыгать!». Я очень часто и много прыгаю, так что вряд ли бы отказалась. Когда это произошло, я же была готова к борьбе, и тут что-то внутри перемкнуло.

— Когда остались одна на 2,08, была какая-то пустота внутри?

— 2,08 очень хотелось взять, но появились какие-то лишние мысли, я их уже не помню. Не сегодня, ничего страшного. Ну, вы понимаете, сколько я оставила сил на этих высотах. Я настраиваюсь на борьбу, но мне тоже не понравились попытки на 2,08. Наверное, что-то в голове подсказало мне расслабиться.

— «Я трехкратная, выдыхай».

— Наверное, что уж тут скромничать. Но все равно хотелось взять. Так все болели, весь бывший СССР был за нами.

— О титуле трехкратной перед этим чемпионатом думали?

— Мы боялись об этом мечтать, но мечтали. И это сильно отвлекало, потому что эти мысли нужно убирать, чем ты титулованнее и опытнее, тем больше к тебе внимания, нужно с этим как-то справляться. Но спасибо, что это случилось, это заслуга моего тренера, потому что, когда я начинала сомневаться в себе, он говорил: «Если боишься — бойся, но знай — все будет хорошо». И вот — три чемпионата мира у нас.

— Отсутствие флага огорчило? Напомним, что россияне на этом первенстве планеты выступают в статусе нейтральных спортсменов.

— Это надоедает. С каждым турниром все сложнее. Ты видишь, как болеют за девочек, люди в форме сборных, каждый болельщик с флагами, и это немного действует на нервы. Поэтому я закрывалась и не смотрела на трибуны.

— Перед этим финалом провели отдых в номере, как и планировали: планшет, фильмы, муж?

— Да, я спала до обеда. В дни отдыха смотрела сериалы, слушала музыку и почти не выходила из номера, потому что очень душно.

— Один японский коллега сказал: «Проблема вашей Марии в том, что она не медийная». Что скажете?

— У Марии нет цели быть медийной.

— По-моему, замужество резко повлияло на медийность в лучшую сторону, если сравнивать до и после.

— Муж — журналист, конечно!

— Владас лекции читал?

— Нет, просто я вижу, какая это сложная и нужная работа. Вы ездите за нами, первые, кто освещает соревнования. Я не могу себе позволить проходить мимо и ограничиваться тремя словами, потому что должна уважать труд людей. И я всегда его уважала, но да, стала более общительной.

Мария стала первой в истории спортсменкой, которая трижды выигрывала золото мировых первенств в этой дисциплине. Ранее Ласицкене побеждала на чемпионатах планеты в 2015 и 2017 годах. По два золота у мировой рекордсменки Стефки Костадиновой из Болгарии (1987 и 1995), Хестри Клоэт из ЮАР (2001 и 2003), а также хорватки Бланки Влашич (2007 и 2009).

Подготовлено по сообщениям СМИ