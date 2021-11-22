М. Моравецкий поддерживает решение Литвы разрешить работу Представительства тайваньцев

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Находившийся в воскресенье в Вильнюсе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил поддержку решению Литвы разрешить действовать в стране Представительству тайваньцев.

«Литва — один из наших ближайших партнеров, и мы друзья, поэтому мы надеемся, что то, что делает Литва, отвечает интересам Литовского государства. Мы решительно поддерживаем все действия Литвы, в том числе и в этом вопросе», — сказал М. Моравецкий на пресс-конференции с премьер-министром Ингридой Шимоните.

«Мы всегда будем понимать и строить партнерские отношения с одним из наших самых близких друзей», — добавил он.

На этой неделе открылось Представительство тайваньцев в Вильнюсе, но Китай, недовольный названием представительства, решил ограничить уровень дипломатического представительства в Литве.

Китай недоволен тем, что в используемым в названии упоминается Тайвань, поскольку в этом Пекин видит попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы острова — Тайбэя в свете устоявшегося международного соглашения о том, что это название не противоречит политике «единого Китая», не позволяющей рассматривать Тайвань как отдельное государство.

В воскресенье Пекин объявил, что сократит свое дипломатическое представительство в Литве до уровня поверенных в делах.

На пресс-конференции премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что тайваньская миссия не носит дипломатического характера призвана развивать экономические и культурные отношений между Литвой и Тайванем.

По ее словам, разрешив работу Представительства тайваньцев, Литва не нарушила политику «единого Китая».

В последние годы отношения между Литвой и Китаем неуклонно ухудшаются. Весной Литва вышла из формата сотрудничества Центральной и Восточной Европы с Китаем «17 + 1».

Литовские бизнесмены говорят, что из-за разногласий между Вильнюсом и Пекином торговля с этой азиатской страной значительно осложнилась.