М.Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды

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Марюс Нармонтас, специалист по строительству и территориальному планированию, во вторник начал работу в должности вице-министра охраны окружающей среды.

Новый заместитель министра будет курировать вопросы в сфере строительства, территориального планирования, жилищного строительства, пространственного планирования и градостроительства, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства окружающей среды Юстас Ясконис.

М.Нармонтас поступил на государственную службу в 2004 году, с 2010 года он отвечал за городское, архитектурное и пространственное планирование в Министерстве окружающей среды, а с начала 2017 года — и за сферу строительства.

Заместителями министра окружающей среды являются также Раса Вайткявичюте и Юстина Григаравичене.

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