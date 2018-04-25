TOP,Новости,Политика

М.Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды

Фото lrv.lt

Марюс Нармонтас, специалист по строительству и территориальному планированию, во вторник начал работу в должности вице-министра охраны окружающей среды.

Новый заместитель министра будет курировать вопросы в сфере строительства, территориального планирования, жилищного строительства, пространственного планирования и градостроительства, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства окружающей среды Юстас Ясконис.

М.Нармонтас поступил на государственную службу в 2004 году, с 2010 года он отвечал за городское, архитектурное и пространственное планирование в Министерстве окружающей среды, а с начала 2017 года — и за сферу строительства.

Заместителями министра окружающей среды являются также Раса Вайткявичюте и Юстина Григаравичене.

BNS

Последние новости

default image
Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”

Подробнее...
default image
После долгого перерыва на кинофестивале в Венеции - полнометражный литовский фильм

Подробнее...
default image
Британские депутаты представят план по недопущению Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Лётчики Бельгии и Дании заступили на боевое дежурство в Шяуляй

Подробнее...
default image
М.Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис получил приглашение приехать в Киев

Подробнее...
default image
Конфликт Израиля и Ливана: ООН призывает к сдержанности

Подробнее...
default image
Посольство Китая отвергает обвинения Литвы: это была спонтанная акция

Подробнее...
default image
Литву посетит спикер парламента Швеции

Подробнее...
default image
Направление в Лондонский Сити оправдало ожидания, но прибыль будет через пару лет

Подробнее...
default image
Китай пошел в ВТО из-за американских пошлин

Подробнее...
default image
ЦБ Литвы планирует выпустить в 2020 году первую в мире нумизматическую криптомонету

Подробнее...
default image
В США создали материал, который сам разрушается при дневном свете

Подробнее...
default image
Из-за учений РФ истребители НАТО чаще сопровождали военные самолёты

Подробнее...
default image
В Ирландии за перерасход воды придется платить

Подробнее...
default image
В Литве растёт число компаний с иностранным капиталом

Подробнее...
default image
После памятников Ф. Заппе и Леннону в Вильнюсе открыта скульптура Л. Коэну

Подробнее...
default image
Литва сможет экспортировать яичные продукты в Новую Зеландию

Подробнее...
default image
Чешский ресторан наказали за запрет для детей

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600