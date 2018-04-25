М. Навицкене произвела на президента хорошее впечатление

Претендент на пост министра социальной защиты и труда Моника Навицкене произвела на президента Гитанаса Науседу хорошее впечатление, говорит главный советник президента Симонас Крепшта.
«На президента произвело хорошее впечатление то, что кандидат разбирается в этой свфере — она приобрела опыт в этой сфере, работая в сейме», — сказал советник президента в среду журналистам.
«Также отрадно, что кандидат демонстрирует решимость — в случае назначения — изменить относительный уровень бедности, снизить его, удалять больше внимания социальным услугам, уровень и качество которых сейчас неудовлетворительный, у нее также есть планы улучшить баланс работы и досуга, особенно для семей с детьми», — добавила она.
Претендент от консерваторов сказала, что встреча с Г. Науседой была конструктивной и деловой.
По словам М. Навицкене, необходимо обратить внимание на компетенность, условия работы, зарплаты работников социальной сферы.
По ее словам, риск условной бедности можно снизить, если «сконцентрировать все усилия» на проблемах людей с недугами, матерей с детьми, людей, которые ухаживают за больными близкими, на проблемах пенсионеров, особенно одиноких.
М. Навицкене сказала также, что «для президента было важно», чтобы у будущего министра социальной защиты и труда «была амбиция изменить проблематику отчуждения и снижения уровня бедности в Литве».
«Для президента также было очень важно, чтобы был сохранен стабильной рост пенсий, что совпадает с приоритетами, которые озвучила я сама, которые будут у этого правительства», — сказала она.
Советник президента С. Крепшта сказал, что решение о назначении министра будет обнародовано, как только оно будет принято.