М. Навицкене произвела на президента хорошее впечатление

Претендент от консерваторов сказала, что встреча с Г. Науседой была конструктивной и деловой.

По словам М. Навицкене, необходимо обратить внимание на компетенность, условия работы, зарплаты работников социальной сферы.

По ее словам, риск условной бедности можно снизить, если «сконцентрировать все усилия» на проблемах людей с недугами, матерей с детьми, людей, которые ухаживают за больными близкими, на проблемах пенсионеров, особенно одиноких.

М. Навицкене сказала также, что «для президента было важно», чтобы у будущего министра социальной защиты и труда «была амбиция изменить проблематику отчуждения и снижения уровня бедности в Литве».

«Для президента также было очень важно, чтобы был сохранен стабильной рост пенсий, что совпадает с приоритетами, которые озвучила я сама, которые будут у этого правительства», — сказала она.

Советник президента С. Крепшта сказал, что решение о назначении министра будет обнародовано, как только оно будет принято.