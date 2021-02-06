М. Навицкене: важнейшие вопросы повестки — реорганизация Службы занятости

В связи с ростом в Литве уровня безработицы министр социальной защиты и труда Моника Навицкене обещает реорганизацию Службы занятости.
«В нашей повестке основным вопросом сегодня является реорганизация Службы занятости», – сказала в интервью BNS министр.
М. Навицкене сказала, что будет стремиться к тому, чтобы в Службе занятости регистрировали лишь людей, у которых есть реальные стремления найти работу, а после модернизации системы информационных технологий и создания «портала знакомств» для работников и работодателей, учреждение могло бы сконцентрироваться на обновлении компетенций.
«Сейчас у нас около 11 тыс. 400 свободных рабочих мест и небольшое количество неработающих людей. Основной функцией Службы занятости должно быть совмещение потребности со спросом, решение логистических проблем, если такие возникают», – сказала министр.
«У нас есть мысли о модернизации информационной системы, чтобы, если говоря в шутку, она могла бы быть словно портал знакомств для работников и работодателей, где они могли бы без больших человеческих затрат находить друг друга, а основная функция Службы занятости заключалась бы в возможности переквалификации, приобретения новой профессии», – сказала М. Навицкене.
Министр утверждает, что при решении проблем безработицы основное внимание следует уделять молодежи и людям предпенсионного возраста.