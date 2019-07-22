М. Шефчович: финансирование Евросоюзом синхронизации должно быть достаточным

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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В связи с синхронизацией странами Балтии своих энергосетей с сетями материковой Европы Литва, Латвия и Эстония могут и в дальнейшем рассчитывать на достаточное финансирование этого процесса, говорит ответственный за энергетический союз член Еврокомиссии (ЕК).

Марош Шефчович в пятницу сказал в Вильнюсе, что чтобы заручиться финансированием, необходимо должным образом подготовиться к второму этапу – прокладке новой морской перемычки Harmony Link между Литвой и Польшей.

«Уже утверждено финансирование в размере более 300 млн евро для первого этапа. Мы уже сегодня обсудили с президентом, премьером и Жигимантасом Вайчюнасом (министр энергетики Литвы — ред.) второй этап. Моей просьбой было качественно и своевременно подготовить все проекты, знаю, что так и будет. В таком случае я уверен, что Европе сможет должным образом профинансировать и второй этап, и она успеет это сделать до 2025 года», – сказал М. Шефчович на дискуссии в Вильнюсе.

Он не раскрыл подробностей, каким будет дальнейшее финансовое участие ЕС в проекте, однако заверил, что проект синхронизации является приоритетным для всех, кто «работает с энергетикой в Брюсселе».

М. Шефчович также сказал, что регулярно обсуждает вопросы синхронизации (и одновременно вопросы десинхронизации с постсоветской системой БРЭЭЛ) с представителями России.

«Я постоянно обсуждаю это с министром энергетики России. (…) Он не раз говорил, что они уважают решение стран Балтии соединиться с континентальной Европой (…) Он также, на мой взгляд, дал понять, что в связи с вашей синхронизацией с Европой они не хотели бы «закрывать все мосты», что хотели бы сохранить возможность торговли. Я понимаю, что это нечто такое, что должно обсуждаться на политическом уровне. Это уже в руках стран Балтии, как вы будете решать этот вопрос дальше», – сказал еврокомиссар.

Глава правления оператора передающей системы Литвы Litgrid Римвидас Штилинис в конце июня сказал, что перемычка Harmony Link и связанная с ней инфраструктура потребует самых больших инвестиций во всем проекте – около 850 млн евро, но Польша еще считает свои потребности.

Ожидается, что в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF, англ. Connecting Europe Facility – BNS) будет профинансирована максимальная сумма – 75% или 637 млн евро. В таком же объеме ЕС профинансировал и первый этап.

ЕК в марте утвердила финансирование первого этапа синхронизации: страна Балтии выделено 323 млн евро, из них 125 млн евро получит Литва.

В проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями материковой Европы стоимостью примерно 1,5 млрд евро Литве предстоит инвестировать больше всех в регионе – около 650 млн евро (с учетом финансирования из ЕС).

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.