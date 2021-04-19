М. Синкявичюс призывает закрепить прямые выборы мэров в Конституции

Миндаугас Синкявичюс. Фото BFL

Президент Ассоциации самоуправлений Литвы, мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс призывает закрепить прямые выборы мэров в Конституции.

Такую позицию он высказал в понедельник в Президентском дворце накануне объявления решения Конституционного суда о том, что введенные шесть лет назад прямые выборы мэров противоречат Конституции.

«В руках политиков возможность превратить de facto в de jure – внести конституционные поправки, узаконив прямые выборы мэров. Я надеюсь, что это будет сделано», – добавил он.

Президент Ассоциации самоуправлений также считает, что при возвращении к старой системе может пострадать активность на выборах и в советы самоуправлений. Он также акцентировал, что не видит аргументов в пользу того, что такие выборы не оправдали себя.

«У меня есть надежда, что все партии, – не только правящее большинство или оппозиция – договорятся о необходимости конституционных изменений», – сказал мэр Йонавы.

В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев сейм прошлого созыва, преимущественно — консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии «Порядок и справедливость»,

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.

У членов сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.

Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.

Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.