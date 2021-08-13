М. Скуодис: белорусские удобрения перестанут идти через Литву с декабря

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«С одной стороны можно сказать, что санкции применяются к субъектам США, но из практики знаем, что банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве в евро, не только в долларах. Предприятия, если есть субъект под санкциями, отказываются с ним иметь какие-либо бизнес отношения, чтобы избежать риска, и могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву», — отметил министр в интеврью радиостанции Ziniu radijas.

Он также добавил, что грузопотоки снизятся с декабря, так как предприятия хотят сразу подготовиться и избежать любых рисков и неудобств в будущем.

«Простой пример, финансовый канал, если железные дороги перевозят удобрения, но расчеты банки не позволяют за эти услуги, уже из-за этого не будет перевозок. Бизнес в таком вопросе не будет рисковать», — считает М. Скуодис.

Он полагает, что около 10% удобрений, перевозимых через Литву, попадает в ЕС, а остальная часть идет в Китай, Индию, Бразилию и другие страны. С введением санкций, по мнению министра, стоимость калийных удобрений вырастет до 80 евро за тонну.

Позже представитель министра Габриэле Василяускайте уточнила для BNS, что сразу после объявления санкций цена выросла до 600 евро за тонну.

И всё же он подчеркивает, что на ситуацию нужно смотреть комплексно и нельзя считать только потери.

«У нас критическая ситуация на границе, которая под контролем, но создает много сложностей и для пограничников, и для всех. Торговать с этим режимом, который обманом отправляет людей в ЕС через литовскую границу, но если от этого отстраниться, то воздействие будет, мы его проектировали», — добавил М. Скуодис.

Министр пояснил, что должны увеличиваться грузоперевозки в самой Литве, автоперевозки переводя на реьсы, кроме того, будет увеличиваться поток грузов на Запад.

США объявили о новых санкциях Беларуси в понедельник. В санкционные список попали 23 физлица и 21 юрлицо, среди которых — и «Беларуськалий».