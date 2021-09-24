М. Скуодис надеется договориться с ЕС о финансировании Rail Baltica

Фото sumin.lrv.lt

Министр транспорта Литвы надеется договориться с Европейским союзом о финансировании железной дороги европейской колеи Rail Baltica. Марюс Скуодис также выражает надежду, что проект будет проведен в жизнь в намеченное время.

«Я надеюсь, что мы все согласимся, что не могут возникнуть никакие сомнения в том, что ни на какие отсрочки проекта Rail Baltica никто не пойдет. Поскольку у нас есть гости из Европейской комиссии (ЕК), благодаря которым и состоялся этот маршрут, я надеюсь, что мы достигнем соглашения о финансовых нюансах реализации проекта», – сказал министр, который во вторник вместе с эстонским и латвийским коллегами следовал специальным поездом Connecting Europe Express Baltic (CCE Baltic) из Таллина через Ригу в Вильнюс.

Фото sumin.lrv.lt

Европейская счетная палата в июне прошлого года заявила, что цена строительства Rail Baltica возросла почти на 2,4 млрд евро – до 7 млрд евро и в дальнейшем может еще повыситься. Кроме того, они засомневались в экономичности проекта и его реализации в установленные сроки – до 2026 года.