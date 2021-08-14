М. Скуодис: напряжение между Вильнюсом и Пекином может сократить поток товаров из Китая

Литовский министр транспорта Марюс Скуодис усматривает признаки того, что из-за нарастающего напряжения между Вильнюсом и Пекином могут сократиться перевозки товаров поездами из Китая.
Вместе с тем он подчеркивает, что экономические связи Литвы и Китая довольно слабы.
«У нас есть индикации на предмет вероятного воздействия на перевозки товаров поездами, но я бы не хотел вдаваться в подробности. Если смотреть в общем, то связи (с Китаем — ред.) достаточно слабы по сравнению с другими странами, с теми перевозками, которые осуществляются внутри Литвы», – сказал М. Скуодис радиостанции Ziniu radijas.
Глава Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантас Бартушка говорит, что некоторые поезда, которые ездят в Литву из Китая, «могут столкнуться с проблемами», но они очень невелики.
«Пока китайские транзитные грузы следуют успешно – в Калининград в направлении Германии, потоки даже увеличиваются. Есть определенные поезда в Литву, которые, видимо, могут столкнуться с проблемами. Определенные помехи имею место, но это незначительные объемы», – сказал BNS М. Бартушка.
По его словам, доля китайских грузов в общем потоке Lietuvos gelezinkeliai все еще невелика, примерно несколько процентов, однако у компании есть сведения, что осенью грузов из Китая, возможно, даже станет больше.
Глава предприятия LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас в декабре 2020 года сказал, что в прошлом году имел место рекордный рост потока грузов из Китая.
Логистическая компания ACE Logistics год назад сообщила, что начала регулярные железнодорожные перевозки грузов из Китая напрямую в Литву.
Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, Китай также предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине. МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.