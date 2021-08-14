М. Скуодис: напряжение между Вильнюсом и Пекином может сократить поток товаров из Китая

Глава Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантас Бартушка говорит, что некоторые поезда, которые ездят в Литву из Китая, «могут столкнуться с проблемами», но они очень невелики.

«Пока китайские транзитные грузы следуют успешно – в Калининград в направлении Германии, потоки даже увеличиваются. Есть определенные поезда в Литву, которые, видимо, могут столкнуться с проблемами. Определенные помехи имею место, но это незначительные объемы», – сказал BNS М. Бартушка.

По его словам, доля китайских грузов в общем потоке Lietuvos gelezinkeliai все еще невелика, примерно несколько процентов, однако у компании есть сведения, что осенью грузов из Китая, возможно, даже станет больше.

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Глава предприятия LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас в декабре 2020 года сказал, что в прошлом году имел место рекордный рост потока грузов из Китая.

Логистическая компания ACE Logistics год назад сообщила, что начала регулярные железнодорожные перевозки грузов из Китая напрямую в Литву.

Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, Китай также предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине. МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.