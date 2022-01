M. Skuodis neatmeta, kad baltarusiškos trąšos gali būti gabenamos toliau

Marius Skuodis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Susisiekimo ministras Marius Skuodis kartoja neatmetantis galimybės, kad baltarusiškos trąšos gali būti gabenamos ir po vasario 1-osios, kai nustos galioti ilgalaikė „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ sutartis.

Pasak jo, tik Europos Sąjungos sankcijos visiškai užkirstų kelią į JAV sankcijų sąrašus įtrauktos Baltarusijos įmonės trąšų tranzitui.

„Nenoriu, kad susikurtume klaidingų lūkesčių, kad 100 proc. trąšos nevažiuos“, – trečiadienį po Seimo Ekonomikos bei Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) komitetų posėdžio, kuriame nagrinėtos tebesitęsiančio „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą aplinkybės, žurnalistams sakė ministras.

„Ar kitais būdais nevažiuos, šitoje vietoje priklausys nuo daugelio aplinkybių. (…) Tvirčiausias sprendimas būtų sankcijos ES lygmens sankcijos, tada visi klausimai būtų išspręsti“, – pridūrė jis.

Ekonomikos komiteto pirmininkas konservatorius Kazys Starkevičius irgi svarsto, kad po vasario 1-osios trąšų vežimas gali nenutrūkti, bandant pervežti visas trąšas, už kurias „Belaruskalij“ apmokėjo iš anksto.

„Gali būti, kad ir nenutruks. Galime prognozuoti, kad tokie likučiai gali tęstis ir iki balandžio 1-osios“, – teigė parlamentaras.

„Dabar neaišku, ar suspės pervežti iki vasario 1-osios. Yra tikimybė, kad gali ir nesuspėti tų krovinių pravežti, dėl kurių yra išankstiniai mokėjimai. Tada „Lietuvos geležinkeliai“ bandys grąžinti tuos pinigus. Neaišku, žinant procesą, kaip seksis“, – kalbėjo K. Starkevičius.

M. Skuodis be kita ko pabrėžė, kad trąšos nebebus vežamos pagal „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ sutartį, kurią Vyriausybė pripažino negaliojančia nuo vasario 1-osios, tačiau jos gali būti gabenamos kitais keliais, nes „režimas fantazijos turi daug“.

„Mes esame sustiprinę – tiek patys „Lietuvos geležinkeliai“, tiek Vyriausybė sustiprino visas patikros procedūras galimų sandorių, esamų – naudotis infrastruktūra, geležinkelių paslaugomis“, – teigė M. Skuodis.

K. Starkevičius tikisi, kad vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija neleis vežti trašų kitoms įmonėms.

„Tikimės, kad komisija nuspręs, kad mūsų infrastruktūra negali būti panaudojama kaimyninės šalies režimo finansavimui ir bus neišduoti leidimai“, – tvirtino K. Starkevičius.

Jis pabrėžė, kad per kaimynines valstybes baltarusiškos trąšos irgi nebus gabenamos.

„Latviai irgi nesitiki, kad bus tie kroviniai pervežami, (…) Lenkija tikrai nedalyvaus. Užsidaro trąšų vežimas. Lieka per Rusiją, galima per Ukrainą, bet nesitikima, kad imsis tokių veiksmų“, – tvirtino K. Starkevičius.

Nuostolius vertina skirtingai

K. Starkevičius, be to, įsitikinęs, kad „Lietuvos geležinkelių“ netekimai dėl nutraukiamo baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą „nebus ženklūs šalies ekonomikai“: „Prie BVP didelių pokyčių neturės“.

Tuo metu „valstietis“ Arvydas Nekrošius galimas netektis vadina didelėmis: „Galimai bus stabdomi tam tikri investiciniai projektai. Jie būtų įšaldomi“.

K. Starkevičius pripažino, kad išlaikyti iki šiol buvusias pervežimų apimtis ir pajamas „Lietuvos geležinkeliams“ bus sunku.

„Tam ir numatytas amortizavimas mūsų biudžete“, – tvirtino komiteto vadovas.

Valstybės biudžete numatyta valstybės vardu pasiskolinti lėšų geležinkelių infrastruktūros išlaikymui, jeigu būtų nutraukta „Lietuvos geležinkelių sutartis su „Belaruskalij“. Konkreti suma nenumatyta.

K. Starkevičiaus teigimu, kitų „Lietuvos geležinkelių“ pervežamų krovinių srautas didėja.

„Po du sąstatus kiekvieną dieną važiuoja į Belgiją („Lietuvos geležinkeliai“ patikslino – po du sąstatus per savaitę į Olandiją – BNS). Tie srautai didėja. Yra ženklų, kad bus daugiau grūdų pervežama“, – kalbėjo parlamentaras.

Vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija, o vėliau ir Vyriausybė paskelbė, kad 2018 metų „Belaruskalij“ ir „Lietuvos geležinkelių“ sutartis bei 2021 metų spalį pasirašyti jos pakeitimai neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Sutartis nuo vasario bus nutraukta.

„Belaruskalij“ trąšų tranzitas per Lietuvą tęsiasi nepaisant gruodžio 8 dieną įsigaliojusių JAV sankcijų šiai įmonei. Baltarusijos įmonė prieš įsigaliojant sankcijoms pervedė avansą „Lietuvos geležinkeliams“ už kelis mėnesius į priekį.

