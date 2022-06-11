М. Скуодис: реконструкция дороги через Лаздияй может быть проведена в 2025–2026 годах

Так как Литва и Польша договариваются о коридоре доставки сельскохозяйственной и другой продукции из Украины в порты страны Балтии и обсуждается расширение дороги через Лаздияй, министр транспорта Литвы заявил, что дорога может быть реконструирована в 2025-2026 годах.
Марюс Скуодис отметил, что для получения европейского финансирования дорога должна стать частью трансевропейской сети (TEN-T), а это может произойти в следующем году.
«В следующем году, вероятно, возможно, чтобы дорога была включена в сеть, и тогда мы обратимся за дополнительным финансированием. Я полагаю, что речь идет приблизительно о 2025-2026 годах», — заявил BNS министр.
Сколько средств потребуется на реконструкцию, М. Скуодис не мог сказать.
По заявлению министра, реконструкция охватит участок дороги от Лаздияй через Алитус до Валкининкай, оттуда до Вильнюса. Эта дорога станет альтернативой автомагистрали Via Baltica как для военного, так и для гражданского транспорта.
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