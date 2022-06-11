М. Скуодис: реконструкция дороги через Лаздияй может быть проведена в 2025–2026 годах

«В следующем году, вероятно, возможно, чтобы дорога была включена в сеть, и тогда мы обратимся за дополнительным финансированием. Я полагаю, что речь идет приблизительно о 2025-2026 годах», — заявил BNS министр.

Сколько средств потребуется на реконструкцию, М. Скуодис не мог сказать.

По заявлению министра, реконструкция охватит участок дороги от Лаздияй через Алитус до Валкининкай, оттуда до Вильнюса. Эта дорога станет альтернативой автомагистрали Via Baltica как для военного, так и для гражданского транспорта.

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