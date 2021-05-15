М. Скуодис: возможно создание компании для поощрения полетов

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С целью поощрения рейсов в Литву и из нее, рассматривается учреждение дочернего предприятия оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис. Он считает, что по необходимым направлениям должны объявляться конкурсы.

«Одна из мыслей о том, что Lietuvos oro uostai могла бы учредить свою дочернюю компанию, самостоятельно, или вместе с государством, и после естественной идентификации основных наших направлений, которые нам требуются, – литовской экономике, инвестициям, бизнесу, въездного туризма (…) мы бы объявили конкурс на обеспечение летных направлений», – заявил министр на пресс-конференции.

«Парадокс заключается в том, что и до пандемии COVID-19 мы не могли долететь до Брюсселя в удобное время, так о чем же речь. Мы видим ситуацию, что для определенных авиакомпаний Евросоюза, мира мы являемся периферийной страной», – добавил он.

М. Скуодис утверждает, что государство некоторое время могло бы выделять дотации на некоторые рейсы, а отдача и убытки могут быть разделены между частными перевозчиками и Литовским государством.

«Важно, чтобы эти самолеты, которые будут, стояли бы в аэропортах Литвы. Когда мы говорим о базовом перевозчике, мы имеем в виду то, что летный парк перевозчика стоит в Литве и летает», – сказал он.

По словам М. Скуодиса, четкий план поощрения полетов должен быть подготовлен до конца этого года.