М. Скуодис хочет улучшить сообщение с важнейшими для Литвы центрами Европы

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Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис намерен в ближайшей перспективе постараться не только восстановить допандемийное число направлений полетов, но и улучшить прямое авиасообщение с важнейшими для литовской экономики центрами Европы.

Во вторник он обсудил восстановление авиации после пандемии и вызовы безопасности гражданской авиации с руководством Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA) для Европы и региона Северных и Балтийских стран.