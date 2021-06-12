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М. Скуодис хочет улучшить сообщение с важнейшими для Литвы центрами Европы

Фото pixabay.com

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис намерен в ближайшей перспективе постараться не только восстановить допандемийное число направлений полетов, но и улучшить прямое авиасообщение с важнейшими для литовской экономики центрами Европы. 

Во вторник он обсудил восстановление авиации после пандемии и вызовы безопасности гражданской авиации с руководством Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA) для Европы и региона Северных и Балтийских стран. 

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Ассоциация IATA предложила Литве в будущем сотрудничать в поиске лучших решений для восстановления сектора. 

«Сейчас мы начинаем готовить Дорожную карту развития авиации на период до 2030 года, поэтому воспользовались бы рекомендациями IATA по созданию будущего авиационного сектора страны», — сказал М. Скуодис для пресс-релиза. 

В этом году Литва постарается хотя бы вдвое увеличить возможности авиасообщения, восстановить как минимум 50% допандейминого уровня полетов и обслужить в своих аэропортах как минимум 2,7 млн пассажиров.

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