М. Статулявичюс: решение правительства противопоставили торговцев друг другу

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В связи с решением правительства отменить планы открытия магазинов в торговых центрах президент Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс говорит, что представители бизнеса чувствуют себя противопоставленными друг другу, так как одни могут осуществлять торговлю, а другие по-прежнему нет.

По его словам, торговцы отмечают, что правительство не приводит четкие аргументы и критерии.

«(…) Четкие причины не названы, и очень хочется попросить четкие критерии, когда мы можем ожидать, какой стабилизации цифр или числа эпидемиологических заражений, или же снижения процента нам ожидать, чтобы бизнес мог приспосабливаться», — сказал на заседании М. Статулявичюс.

По его словам, торговые центры выживут, однако если магазины в них останутся закрытыми еще несколько месяцев или недель, то часть малого бизнеса может потерпеть крах.