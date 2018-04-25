Мадемуазель Лулу выступит в Вильнюсе!



Организаторы концерта 12 октября мечтали воссоздать в Вильнюсе хотя бы на один вечер Париж, атмосферу прелестных кабачков, влюбленных, гуляющих вдоль берегов Сены, мелодий, будоражащих сердце романтическими чувствами! И этот праздник состоится! Впервые в истории в Вильнюсе (да и вообще в Литве) выступит звезда французского блюза и шансона, уникальная певица и автор, виртуоз игры на французском аккордеоне — сама Мадемуазель Лулу Гаранс Луис!

И это еще не все! Специально на этот концерт из Берлина приедет и будет аккомпанировать Гаранс Луис один из самых харизматичных джазовых контрабасистов Западной Европы, музыкант, которого хотел заманить в свою группу сам Том Уейтс, кстати, окончивший Берлинскую консерваторию по классу такого старинного инструмента, как виола да гамба, и помимо всего прочего является специалистом по старинной музыке — сам маэстро Александр фон Короткофф (кстати, потомок русско-прусских дворян из Санкт-Петербурга).



И если добавить, что Мадемуазель Лулу (Гаранс Луис) помимо традиционных, известных на весь мир французских мелодий использует в своих песнях латиноамериканские ритмы: румбу, самбу, калипсо, то позитивных и праздничных эмоций в этот вечер будет на 10 лет вперед!



Ждем вас 12 октября, 19:00, на концерт Королевы французского блюза и шансона с яркими добавками латиноамериканских ритмов, который состоится в вильнюсском White Piano Hall (Kėdainių g. 8)!





Любая информация о замечательном концерте, заявки на билеты: +370 645 36403.

Билеты на концерт продаются во всех кассах bilietai.lt