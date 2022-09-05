МАГАТЭ планирует обнародовать доклад о посещении ЗАЭС 6 сентября

Миссия МАГАТЭ посетила АЭС в Энергодаре 1 сентября. Часть делегации, в том числе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули город. Несколько экспертов МАГАТЭ работают в эти дни на АЭС.

Накануне член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил журналистам, что представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, но могут продлить время своего пребывания на станции.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.