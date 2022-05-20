МАГАТЭ планирует отправку миссии по безопасности на Чернобыльскую АЭС

МАГАТЭ планирует в ближайшие недели направить на Чернобыльскую АЭС группу экспертов по обеспечению ядерной безопасности, заявил 17 мая гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
«Следующая миссия МАГАТЭ в Чернобыль запланирована на предстоящие недели. Наша помощь на местах будет сосредоточена на защите от радиации, на обеспечении безопасности обращения с отходами и на ядерной безопасности», – сказал Гросси (цитирует по публикации агентства «Интерфакс»).
В состав миссии войдут эксперты агентства по ядерной и физической безопасности, а также инспекторы по вопросам гарантий.
Гросси также работает над согласованием и организацией миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на юге Украины.
Чернобыльская АЭС была захвачена российскими военными с первого дня войны против Украины 24 февраля, только в 20-х числах марта оккупанты позволили произвести ротацию персонала, который находился там около 600 часов без смены и нормальных условий для работы. 31 марта российские военные покинули территорию Чернобыльской АЭС и увезли украинских нацгвардейцев, захваченных в плен. Работники Чернобыльской АЭС сообщали, что станция фактически была разграблена российскими военными, которые забирали всё ценное, что могли найти.
По мнению украинских властей, многие российские военные, действовавшие в районе ЧАЭС, могли получить смертельно опасные дозы облучения, так как не соблюдали правил безопасности и строили фортификационные сооружения в Рыжем лесу (наиболее загрязненном во всей Зоне отчуждения).NEWSru.co.il