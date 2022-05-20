МАГАТЭ планирует отправку миссии по безопасности на Чернобыльскую АЭС

В состав миссии войдут эксперты агентства по ядерной и физической безопасности, а также инспекторы по вопросам гарантий.

Гросси также работает над согласованием и организацией миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на юге Украины.

Чернобыльская АЭС была захвачена российскими военными с первого дня войны против Украины 24 февраля, только в 20-х числах марта оккупанты позволили произвести ротацию персонала, который находился там около 600 часов без смены и нормальных условий для работы. 31 марта российские военные покинули территорию Чернобыльской АЭС и увезли украинских нацгвардейцев, захваченных в плен. Работники Чернобыльской АЭС сообщали, что станция фактически была разграблена российскими военными, которые забирали всё ценное, что могли найти.

По мнению украинских властей, многие российские военные, действовавшие в районе ЧАЭС, могли получить смертельно опасные дозы облучения, так как не соблюдали правил безопасности и строили фортификационные сооружения в Рыжем лесу (наиболее загрязненном во всей Зоне отчуждения).