Макей и Боррель обсудили перспективы отношений между Беларусью и ЕС

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом.

«С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь — ЕС», — проинформировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

По просьбе своего европейского коллеги Владимир Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси.