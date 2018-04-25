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Макрон: Европа должна стать частью нового договора о ракетах средней и меньшей дальности

Фото сайта www.g20.org

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа должна участвовать в создании нового договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и стать его частью.

Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне,сообщает ТАСС.

«После прекращения действия [Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] ДРСМД нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности, мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией. Я хочу, чтобы шли переговоры. Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — сказал Макрон.

«Мы должны обеспечивать безопасность Европы, и я думаю о тех, кто расположен [в непосредственной близости] от российской границы, кого не покрывает действие ДРСМД, чтобы они не были в уязвимом положении перед российским оружием», — указал французский лидер. Он отметил, что эта ситуация будет обсуждаться в ходе совещания с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и подчеркнул, что «Франция, выполняя свою роль мирной державы», а также вся Европы должны включиться в новый диалог с Россией по этому вопросу.

2 августа по инициативе Вашингтона прекращено действие ДРСМД. США объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

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