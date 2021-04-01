Макрон объявил о расширении карантинных мер на всю территорию Франции

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В среду, 31 марта, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с 3 апреля карантинные меры, действующие в настоящий момент в 19 регионах, будут распространены на территорию всей страны в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Карантинные мероприятия предусматривают введение «комендантского часа» с 19:00, закрытие школ и некоторых предприятий. Будут запрещены поездки между регионами.

Карантин вводится сроком на три недели, две из которых школьники будут находиться на каникулах.

Эммануэль Макрон также сообщил об усилении контроля за общественным порядком, чтобы не допустить проведение массовых мероприятий в период локдауна.

Президент призвал работодателей переводить служащих и работников на удаленный режим работы, если это позволяет производственный процесс.

В отличие от Израиля правительство Франции решило не закрывать свои границы для французов, находящихся за границей и желающих вернуться домой.