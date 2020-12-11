Макрон объявил о строительстве атомного авианосца

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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о строительстве авианосца нового поколения, который будет оснащен ядерным реактором и в 2038 году заменит флагман флота Франции авианосец Шарль де Голль. Об этом сообщает Reuters.

«Наше стратегическое будущее, наш статус великой державы – за ядерной отраслью», – подчеркнул Макрон.

Планируется, что новый авианосец, 11 в истории французского флота, будет построен французским подрядчиком Naval Group. Он будет оснащен электромагнитной системой запуска самолетов, разработанной американской компанией General Atomics.