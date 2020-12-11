Макрон объявил о строительстве атомного авианосца

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о строительстве авианосца нового поколения, который будет оснащен ядерным реактором и в 2038 году заменит флагман флота Франции авианосец Шарль де Голль. Об этом сообщает Reuters.
«Наше стратегическое будущее, наш статус великой державы – за ядерной отраслью», – подчеркнул Макрон.
Планируется, что новый авианосец, 11 в истории французского флота, будет построен французским подрядчиком Naval Group. Он будет оснащен электромагнитной системой запуска самолетов, разработанной американской компанией General Atomics.
Длина авианосца составит 300 метров, а его водоизмещение будет 75 000 тонн. Авиагруппу корабля составят 30 истребителей Raffal или идущих им на смену новых самолетов, которые разрабатываются сейчас при участи Франции, Германии и Испании.
Французские военные склонялись к обычному варианту силовой установки корабля, но позже вместе с Макроном выбрали ядерный реактор. Выбор сделан по стратегическим и техническим причинам, несмотря на повышение стоимости строительства.korrespondent.net