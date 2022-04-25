Макрон победил на выборах президента Франции

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 58,55% голосов во втором туре выборов главы государства после обработки 100% бюллетеней. Такие данные в ночь на понедельник, 25 апреля, приводит Министерство внутренних дел Франции.

В то же время оппонент Макрона, кандидат от Национального объединения Марин Ле Пен, набрала 41,45% голосов. По данных французских СМИ, политик уже признала свое поражение, после чего позвонила Макрону и поздравила его с победой.

Как сообщалось, после дебатов двух кандидатов в президенты Франции зрители заявили, что Макрон был более убедителен, чем его соперница.

Во Франции протестуют против итогов выборов

Во французских городах вечером в воскресенье, 24 апреля, начались акции протеста против результатов президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, сотни протестующих вышли на улицы в таких городах, как Париж, Ренн, Лион, Тулуза и Нант. Они выкрикивают лозунги и против Макрона, и против его соперницы во втором туре, кандидата от партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

При этом во французской столице демонстрации переросли в массовые беспорядки, в связи с чем правоохранители применили слезоточивый газ. Некоторые активисты вступили с полицией в стычки.