Макрон поставил ультиматум мусульманским лидерам Франции

Накануне вечером президент и министр внутренних дел Жеральд Дарманен встретились с восемью лидерами CFCM в Елисейском дворце.

«Два принципа будут записаны черным по белому в хартии: отказ от политического ислама и любого иностранного вмешательства», — сказал один из источников после встречи.

В свою очередь представители CFCM согласились создать Национальный совет имамов. Этот орган будет выдавать имамам официальную аккредитацию, которая может быть отозвана в случае нарушения этического кодекса.

Наконец, Макрон объявил о новых мерах по борьбе с «исламистским сепаратизмом» во Франции. Речь идет о масштабном законопроекте, направленном на предотвращение радикализации. Он предусматривает ограничение на домашнее обучение и более суровые наказания для тех, кто запугивает чиновников по религиозным мотивам.

Каждому ребенку будет присвоен идентификационный номер, который будет использоваться для обеспечения посещения школы. Родителям, которые нарушили закон, грозит до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы.

Законопроект будет обсуждаться в кабинете министров 9 декабря.

Напомним, что ранее в городе Конфлан-Сент-Онорин исламский радикал обезглавил учителя истории, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера выражения свободы мнения.

Затем в Ницце мужчина ножом обезглавливал людей в соборе. Два человека погибли внутри храма. Позже число жертв выросло до трех. СМИ узнали, что террорист – 21-летний тунисец по имени Брахим Ауиссауи, который нелегально прибыл в Европу.