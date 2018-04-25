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Макрон поставил ультиматум мусульманским лидерам Франции

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Президент Франции Эммануэль Макрон дал мусульманским лидерам в стране 15 дней на принятие «хартии республиканских ценностей». Об этом сообщает ВВС.

Ультиматум о принятии хартии Французскому совету мусульманской веры (CFCM) является частью широкого подавления радикального ислама после ряда терактов, прокатившихся по стране.

Хартия гласит, что ислам является религией, а не политическим движением, а также будет запрещено «иностранное вмешательство» в деятельность мусульманских групп.

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Накануне вечером президент и министр внутренних дел Жеральд Дарманен встретились с восемью лидерами CFCM в Елисейском дворце.

«Два принципа будут записаны черным по белому в хартии: отказ от политического ислама и любого иностранного вмешательства», — сказал один из источников после встречи.

В свою очередь представители CFCM согласились создать Национальный совет имамов. Этот орган будет выдавать имамам официальную аккредитацию, которая может быть отозвана в случае нарушения этического кодекса.

Наконец, Макрон объявил о новых мерах по борьбе с «исламистским сепаратизмом» во Франции. Речь идет о масштабном законопроекте, направленном на предотвращение радикализации. Он предусматривает ограничение на домашнее обучение и более суровые наказания для тех, кто запугивает чиновников по религиозным мотивам.

Каждому ребенку будет присвоен идентификационный номер, который будет использоваться для обеспечения посещения школы. Родителям, которые нарушили закон, грозит до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы.

Законопроект будет обсуждаться в кабинете министров 9 декабря.

Напомним, что ранее в городе Конфлан-Сент-Онорин исламский радикал обезглавил учителя истории, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера выражения свободы мнения.

Затем в Ницце мужчина ножом обезглавливал людей в соборе. Два человека погибли внутри храма. Позже число жертв выросло до трех. СМИ узнали, что террорист – 21-летний тунисец по имени Брахим Ауиссауи, который нелегально прибыл в Европу.

korrespondent.net

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