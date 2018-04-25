Макрон предупредил об угрозе распада Шенгенской зоны из-за пандемии

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Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что отсутствие солидарности между членами Евросоюза на фоне пандемии коронавируса может разрушить основы объединения и уничтожить Шенгенскую зону.

Заявление Макрона прозвучало на селекторном видео-совещании, которое лидеры 27 стран Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ситуацией.

«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенской зоны. По иронии судьбы, я говорю об этом в день 25-й годовщины вступления в силу Шенгенского соглашения», — заявил президент Франции.

По заявлению евроскептиков ЕС как единое объединение показал свою полную несостоятельность перед лицом реальной угрозы. Почти все европейские страны самостоятельно и за считанные дни закрыли свои границы для иностранцев. Сам же Евросоюз объявил о закрытии внешних границ в последнюю очередь, когда почти всего члены уже ввели пограничный контроль.

Ранее страны ЕС пожаловались на нехватку медицинской техники. По подсчетам Еврокомиссии, для борьбы с коронавирусом объединению нужно в десять раз больше оборудования. При этом большинство государств не могут нарастить его производство.