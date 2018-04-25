Макрон призвал ЕС к «стратегическому диалогу» с РФ

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Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал нынешнюю европейскую политику противостояния России. Как заявил Макрон в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, он видит две возможные стратегии Евросоюза в отношении РФ.

«Первая — мы и дальше остается недоверчивыми и действуем резко.Есть второй выбор — быть требовательным и восстановить стратегический диалог, потому что сегодня мы говорим все меньше и меньше, конфликты усиливаются, и мы не в состоянии их решить», — заявил он.

Он также выразил убеждение, что Россия вряд ли сможет построить прочные союзнические отношения с Китаем.

«Россия — огромная страна, но ей нужны союзники. В 2013-2014 году мы подтолкнули ее к союзу с Китаем. Однако я не думаю, что этот союз с Китаем может быть прочным», — отметил Макрон.