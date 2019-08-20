TOP,Сегодня в мире

Макрон призвал французов отказаться от насилия

Photo by LeWeb14 on Foter.com / CC BY

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты.

Такое мнение он озвучил в субботу, 17 августа, выступая на памятном мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза. 

«Наша страна иногда сталкивается с разногласиями, и последние месяцы прошли на фоне трудных моментов разобщения, иногда насилия, которые мы должны преодолеть», − отметил Макрон. 

Французский лидер указал, что существуют самые разные причины для недовольства граждан, хотя некоторые из них «можно оспорить».  «Но никогда нельзя забывать о том, что, каковы бы ни были разногласия, в важные моменты истории мы умели договариваться, чтобы идти вперед», − сказал он. 

Макрон не уточнил, о каких разногласиях идет речь, однако наблюдатели однозначно записали его слова на счет движения «желтых жилетов», которые в сороковой раз с ноября 2018 года  провели акции протеста в разных городах страны. Ранее президент Франции завил, что протесты «желтых жилетов» вызвали социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения страны.  

Напомним, Макрон второй год подряд принимает участие в церемонии по случаю освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза войсками союзников от сил фашистской Германии. Боевые действия проходили 15 и 16 августа 1944 года на участке побережья между Тулоном и Каннами. Тогда на берег высадились около 450 тысяч солдат французской и американской армий, а также британских подразделений.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Cаммит G7 впервые может завершиться без совместного заявления – СМИ

Подробнее...
default image
Я.Наркевич - защитник нацменьшинств, из сферы образования переходит в новую сферу

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене - учитель немецкого, ставшая единственной женщиной в правительстве

Подробнее...
default image
В Германии введут бесплатный проезд в поездах для военных

Подробнее...
default image
А.Палёнис - идущий по стопам отца политик, которому не нравится галстук

Подробнее...
default image
В сейме присягнули новые министры транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства

Подробнее...
default image
США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД

Подробнее...
default image
В Мядининкай задержаны два грузовика с контрафактными сигаретами на 4 млн евро

Подробнее...
default image
Парламенту будет представлена ​​в кандидатура В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Подробнее...
default image
Визит премьер-министра Израиля в Киев: итоги переговоров Нетаниягу и Зеленского

Подробнее...
default image
Сейм предоставил полномочия правительству, но оппозиция сомневается в законности

Подробнее...
default image
Макрон призвал французов отказаться от насилия

Подробнее...
default image
В Литве продолжается процедура увольнения подозреваемых в коррупции судей

Подробнее...
default image
Г.Науседа в Эстонии обсудит вопросы безопасности и энергетики

Подробнее...
default image
Джонсон попросил ЕС пересмотреть договор о Brexit

Подробнее...
default image
Кабмин просит больше времени для выработки позиции по второму делу о тюрьме ЦРУ

Подробнее...
default image
Путин рассказал Макрону о переговорах с Зеленским

Подробнее...
default image
С 2010 года в Испании пропали более 12 тысяч человек

Подробнее...
default image
С.Сквернялис представит парламенту обновленное правительство Литвы

Подробнее...
default image
Венгрия станет морской державой без своего моря

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.