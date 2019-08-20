Макрон призвал французов отказаться от насилия

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты.

Такое мнение он озвучил в субботу, 17 августа, выступая на памятном мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза.

«Наша страна иногда сталкивается с разногласиями, и последние месяцы прошли на фоне трудных моментов разобщения, иногда насилия, которые мы должны преодолеть», − отметил Макрон.

Французский лидер указал, что существуют самые разные причины для недовольства граждан, хотя некоторые из них «можно оспорить». «Но никогда нельзя забывать о том, что, каковы бы ни были разногласия, в важные моменты истории мы умели договариваться, чтобы идти вперед», − сказал он.

Макрон не уточнил, о каких разногласиях идет речь, однако наблюдатели однозначно записали его слова на счет движения «желтых жилетов», которые в сороковой раз с ноября 2018 года провели акции протеста в разных городах страны. Ранее президент Франции завил, что протесты «желтых жилетов» вызвали социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения страны.

Напомним, Макрон второй год подряд принимает участие в церемонии по случаю освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза войсками союзников от сил фашистской Германии. Боевые действия проходили 15 и 16 августа 1944 года на участке побережья между Тулоном и Каннами. Тогда на берег высадились около 450 тысяч солдат французской и американской армий, а также британских подразделений.

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