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Макрон призвал пересмотреть правила Шенгена

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны в сторону усиления защиты внешних границ Евросоюза. Для этого необходимо создать настоящую полицию безопасности, сообщает Le Figaro в четверг, 5 ноября.

Президент Франции уверен в необходимости того, чтобы Европа усилила свою реакцию и заявил, что его страна уже делает это, «удваивая свои имеющиеся силы».

Макрон заявил, что представит соответствующие предложения в Европейском совете уже в декабре. Он также объявил о намерении существенно усилить контроль на границах страны.

«На фоне изменений по ситуации с угрозами мы решили значительно усилить наш пограничный контроль в Шенгенской зоне», – сказал он.

По словам Макрона, на пограничном контроле будет увеличена численность полицейских, жандармерии и вооруженных сил, привлеченных к патрулированию на границе с 2,4 тысяч до 4,8 тысячи.

Президент Франции предлагает «переосмыслить организацию» Шенгена и «усилить нашу общую охрану границ с реальной полицией безопасности на внешних границах». Он считает, что это сделает Шенгенскую зону «более последовательной».

Напомним, на прошлой неделе в Ницце мужчина ножом обезглавливал людей в соборе. Два человека погибли внутри храма. Позже число жертв выросло до трех.

korrespondent.net

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