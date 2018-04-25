Макрон раскритиковал Совбез ООН

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, заявив, что этот орган не вырабатывает полезные решения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью Макрона французскому изданию Grand Continent.

«Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — заявил французский лидер. Он отметил, что необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.

Макрон также заявил, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.