Макрон встретится с генсеком НАТО

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Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 28 ноября в Париже встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом в понедельник сообщил Елисейский дворец, распространив график встреч французского лидера на текущую неделю.

22 ноября Столтенберг в интервью газете Le Figaro заявил, что едет в Париж, чтобы обсудить с Макроном содержание его интервью журналу The Economist, в котором французский президент заявил о «смерти мозга» у НАТО. «Я хочу сказать ему, что не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью», — заявил Столтенберг.

Он напомнил при этом, что Франция «играет лидирующую роль в обороне Европы и располагает боеспособной армией, готовой к развертыванию в случае необходимости».

