Макрон заявил, что из-за коронавируса для Евросоюза наступил момент истины

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Европейское сообщество должно проявить солидарность со странами, которые пострадали от вспышки коронавирусной инфекции. Для ЕС наступил момент истины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, европейцы должны решить, является ЕС политическим или рыночным проектом. Макрон считает, что Евросоюз — это политический проект.

Макрон подчеркнул, что в Евросоюзе должны вступить в силу соображения солидарности, после чего экономика сможет «оттолкнуться от этого». По его мнению, это произойдёт, если ЕС является политическим проектом. В противном случае популизм победит в Италии, Испании, Франции и других странах.

Лидер Франции заявил, что если страны ЕС не помогут друг другу в период кризиса из-за пандемии, то репутация объединения в будущем сильно пострадает. Макрон назвал мировой экономический кризис «огромным антропологическим шоком», который положит конец процессу глобализации.