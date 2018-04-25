Максимальная сумма за вакцины — 125 млн. евро, излишки можно будет продать – премьер

Максимальная сумма за вакцины от вируса COVID-19 может быть 125 млн евро, а излишки Литва сможет продать странам Восточного партнерства, заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

„Максимальная сумма, она теоретическая, если все семь производителей успешно изготовят вакцины, этот период с декабря этого года до конца третьего квартала следующего года, и если нам придется все закупить, будет около 125 млн евро“, — сказал на пресс-конференции в среду премьер-министр.

Кабмин в среду принят решение, что Литва вместе с другими государствами Евросоюза примет участие в закупках всех семи потенциальных вакцин от коронавируса, по которым ЕК ведет переговоры.

Премьер считает, что если вакцины изготовят все семь компаний, то излишки Литва сможет продать странам Восточного партнерства.

С. Сквернялис выразил надежду, что ЕС сможет предложить не русскую вакцину, если эти вакцины будут изготовлены.

Премьер информировал, что по подсчетам в Литве добровольно привьются окло 70% населения.

Еврокомиссия подписала договор о приобретении вакцины от коронавируса у британско-шведской компании AstraZeneca, однако переговоры идут и с другими шестью потенциальными производителями.